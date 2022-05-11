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Тухель: «Меня не волнует, ненавидят ли меня игроки»

11 Мая 2022 • 02:23 Комментировать
Лидс
...
Челси
Через 18 ч. 24 мин.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался об отношении к себе со стороны игроков.

Немецкий специалист отменил командный выходной в воскресенье, осознавая, что это может вызвать негативную реакцию.

«Если вы хотите, чтобы вас любили, то профессия футбольного тренера на высоком уровне не для вас. Это невозможно, – признался Тухель в интервью. – В настоящий момент, наверное, меня не особо жалуют.

Но я также отказался и от собственного выходного в воскресенье. У меня тоже были планы на этот день, и их пришлось отменить. Иногда такое случается».

Тухель недоволен текущей игровой формой своей команды: в последних пяти матчах «Челси» удалось победить лишь однажды при двух поражениях и двух ничьих.

11 мая лондонцы проведут гостевой матч против «Лидса» в рамках Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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ЛИДС ЧЕЛСИ
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окончен Астон Вилла 1:2 Ливерпуль 7.30 4.70 1.43
11.05  21:30 Лидс ... Челси 5.60 4.40 1.58
11.05  21:45 Лестер ... Норвич 1.58 4.30 5.80
11.05  21:45 Уотфорд ... Эвертон 3.65 3.55 2.07
11.05  22:15 Вулверхэмптон ... Манчестер Сити 11.00 5.80 1.28
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