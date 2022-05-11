Тухель: «Меня не волнует, ненавидят ли меня игроки»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался об отношении к себе со стороны игроков.

Немецкий специалист отменил командный выходной в воскресенье, осознавая, что это может вызвать негативную реакцию.

«Если вы хотите, чтобы вас любили, то профессия футбольного тренера на высоком уровне не для вас. Это невозможно, – признался Тухель в интервью. – В настоящий момент, наверное, меня не особо жалуют.

Но я также отказался и от собственного выходного в воскресенье. У меня тоже были планы на этот день, и их пришлось отменить. Иногда такое случается».

Тухель недоволен текущей игровой формой своей команды: в последних пяти матчах «Челси» удалось победить лишь однажды при двух поражениях и двух ничьих.

11 мая лондонцы проведут гостевой матч против «Лидса» в рамках Премьер-лиги.