«Лидс» - первая команда, которая получила 100 карточек за сезон

«Лидс» встречается с «Челси» в отложенном матче 33-го тура английской Премьер-лиги, и противопоставить что-либо «пенсионерам» обитатели «Эллан Роуд» не могут - кроме грубой игры. Уже в первом тайме Дэниел Джеймс был напрямую удален с поля, а затем Кэлвин Филиппс получил желтую карточку.

Таким образом, «Лидс» стал первой командой в истории английской Премьер-лиги, футболисты которой получили сто карточек в течение сезона. Общий баланс таков - 97 желтых карточек и три красные.

Следить за событиями матча английской Премьер-лиги между «Лидсом» и «Челси» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.