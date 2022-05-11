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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чилуэлл уже тренируется с юношеской командой «Челси»

11 Мая 2022 • 15:45 Комментировать
Лидс
...
Челси
Через 4 ч. 52 мин.

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл постепенно близится к полноценному возвращению в строй после разрыва крестообразных связок колена, который игрок получил в матче группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».

«Бен уже тренируется с молодёжными командами. Он не сыграет в этом сезоне, я уже говорил об этом. Нам некуда спешить. Нужно подождать, когда его колено придёт в норму. Ему сейчас не нужны лишние нагрузки», – сказал на пресс-конференции главный тренер «Челси» Томас Тухель.

Напомним, что Чилуэлл стоил «Челси» 55 миллионов евро, когда «синие» покупали молодого англичанина летом 2020 года у «Лестера». В своём дебютном сезоне игрок выиграл Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бен Чилуэлл
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