Чилуэлл уже тренируется с юношеской командой «Челси»

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл постепенно близится к полноценному возвращению в строй после разрыва крестообразных связок колена, который игрок получил в матче группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».

«Бен уже тренируется с молодёжными командами. Он не сыграет в этом сезоне, я уже говорил об этом. Нам некуда спешить. Нужно подождать, когда его колено придёт в норму. Ему сейчас не нужны лишние нагрузки», – сказал на пресс-конференции главный тренер «Челси» Томас Тухель.

Напомним, что Чилуэлл стоил «Челси» 55 миллионов евро, когда «синие» покупали молодого англичанина летом 2020 года у «Лестера». В своём дебютном сезоне игрок выиграл Лигу чемпионов.