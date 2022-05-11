Эшли Коул — об ограблении: «Ждал, когда меня убьют»

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Эшли Коул рассказал об ограблении, которое ему пришлось пережить в январе 2020 года.

Экс-футболит признался, что в момент ограбления ожидал смерти и думал, что больше никогда не сможет увидеть своих детей.

«Я услышал стук в дверь, слышал звуки за окном, а потом стены спальни будто завибрировали. Позже увидел, как кто-то несёт лестницу к моему балкону, и сказал Шэрон звонить в полицию. Меня схватили, связали за руки и поставили на колени», — цитирует Коула Sky Sports.

Коул завершил свою профессиональную игровую карьеру в 2019 году. Последним местом работы защитника был «Дерби Каунти». Больше всего матчей англичанин провёл за «Челси», с котором стал победителем Лиги чемпионов в 2012 году. Также футболист защищал цвета итальянской «Ромы» и лондонского «Арсенала».