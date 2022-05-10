Жоржиньо и Канте могут восстановиться к матчу с «Лидсом»

Полузащитники «Челси» Жоржиньо и Нголо Канте могут восстановиться к ближайшему матчу своей команды против «Лидса», который пройдёт завтра в рамках чемпионата Англии. Напомним, что оба футболиста из-за травм не смогли помочь «синим» в предыдущем матче с «Вулверхэмптоном», который завершился вничью 2:2.

«Мы буквально сражаемся за Жоржиньо и Канте. У них есть шанс вернуться завтра, но не знаю, получится ли вернуть их в строй», – сказал на пресс-конференции главный тренер «Челси» Томас Тухель.

Для того, чтобы обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, «Челси» необходимо набрать четыре очка в трёх оставшихся турах чемпионата Англии.