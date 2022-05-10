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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жоржиньо и Канте могут восстановиться к матчу с «Лидсом»

10 Мая 2022 • 19:23 Комментировать
Лидс
...
Челси
11.05 21:30

Полузащитники «Челси» Жоржиньо и Нголо Канте могут восстановиться к ближайшему матчу своей команды против «Лидса», который пройдёт завтра в рамках чемпионата Англии. Напомним, что оба футболиста из-за травм не смогли помочь «синим» в предыдущем матче с «Вулверхэмптоном», который завершился вничью 2:2.

«Мы буквально сражаемся за Жоржиньо и Канте. У них есть шанс вернуться завтра, но не знаю, получится ли вернуть их в строй», – сказал на пресс-конференции главный тренер «Челси» Томас Тухель.

Для того, чтобы обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, «Челси» необходимо набрать четыре очка в трёх оставшихся турах чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоржиньо Нголо Канте
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