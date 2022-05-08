«Вест Хэм» включил Брою в список трансферных целей на лето

Нападающий «Челси» Армандо Броя, выступающий на правах аренды за «Саутгемптон», стал трансферной мишенью «Вест Хэма». Команда Дэвида Мойеса намерена пригласить футболиста грядущим летом.

Согласно Mail Sport, «молотобойцы» заинтересованы в полноценном трансфере футболиста, но при этом возможен и вариант с арендой на один сезон. Сам Броя хотел бы оценить ситуацию в «Челси», прежде чем принимать решение о будущем.

В этом сезоне Броя забил 6 голов за «Саутгемптон» в чемпионате Англии. Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассматривает возможность оставить албанца на следующий сезон.