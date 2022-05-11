​Где смотреть матч «Лидс» - «Челси» онлайн

В рамках 33-го тура чемпионата Англии лицом к лицу на футбольном поле сойдутся «Лидс» и «Челси».

Поединок стартует в 21:30 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Челси» продолжает удерживать третье место в Премьер-лиге, но при этом команда ещё не гарантировала себе билет в Лигу чемпионов. В среду подопечным Томаса Тухеля важно вернуться на тропу побед, набрав три балла в гостях у «Лидса». «Павлины» тоже мотивированы, ведь они борются за сохранение прописки в АПЛ.