«Челси» включился в гонку за Нуньеса

Лондонский «Челси» может усилить свой состав нападающим лиссабонской «Бенфики» Дарвином Нуньесом. В клубе недовольны выступлениями пришедшего летом за 110 миллионов евро Ромелу Лукаку, который в этом розыгрыше АПЛ забил за «синих» всего 7 голов.

Согласно Адриену Гренье, лиссабонская «Бенфика» оценивает уругвайского форварда в 70 миллионов евро. За ситуацией также следят «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал», который находится в поисках замены Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

В этом сезоне Дарвин Нуньес забил 26 голов в чемпионате Португалии. На счету уругвайца также 4 результативные передачи.