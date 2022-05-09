Новые владельцы «Челси» готовы выделить большую сумму на трансферы

Новые владельцы «Челси» в лице консорциума Тодда Бёли готовы поддержать главного тренера Томаса Тухеля большими тратами на летнем трансферном рынке. Согласно Evening Standard, в клуб могут прибыть до пяти новых футболистов.

Тухель будет требовать у нового руководства двух центральных защитников на замену Андреасу Кристенсену и Антонио Рюдигеру. Также тренер намерен пригласить в клуб двух латералей, так как в нынешнем сезоне команда плохо справлялась с потерями Риса Джеймса и Бена Чилуэлла. Кроме этого Тухель намерен обновить атакующую линию хотя бы одним новым футболистом.

Напомним, что сейчас консорциум Тодда Бёли проходит процедуру одобрения правительством Великобритании и руководством АПЛ. Процесс передачи клуба новым владельцам должен завершиться до конца мая.