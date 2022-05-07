Аспиликуэта о возможной потере места в топ-4: «Мы привыкли к давлению»

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о своей реакции на домашнюю ничью против «Вулверхэмптона». Напомним, что сегодня команда Томаса Тухеля упустила преимущество в два мяча и в итоге покинула поле с одним очком.

«Мы очень расстроены, так как потерять очки таким образом, ведя 2:0, очень разочаровывающе. Мы привыкли к давлению. Каждое очко очень важно. Теперь нам нужно действовать лучше. Мы были хорошей командой, но сейчас пропускаем слишком много голов. Это ставит нас в сложное положение», – сказал Аспиликуэта после игры.

Для того, чтобы оформить себе место в Лиге чемпионов, лондонскому «Челси» нужно набрать пять очков в оставшихся трёх матчах в АПЛ.