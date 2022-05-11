Тухель: «Нам нужен был такой результат»

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» одержал крупную победу в гостевом матче с «Лидсом». Наставник лондонского клуба Томас Тухель поблагодарил своих футболистов за уверенное выступление, подчеркнув, что оно вернуло «пенсионерам» уверенность в своих силах.

- Нам нужно было такое выступление. Мы заслужили победу. С самого старта мы отлично выступали, были сфокусированы, играли интенсивно. Игроки сделали все, что нужно было. Благодарю их. Хорошо, что перед финалом Кубка Англии мы добились такого результата. Это отличные новости, - цитирует Тухеля Sky Sports.