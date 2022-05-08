Сарр и Чалоба сыграют в основе «Челси» U-23, чтобы помочь команде избежать вылета

Защитники лондонского «Челси» Трево Чалоба и Маланг Сарр появятся в основе молодёжной команды клуба до 23 лет, чтобы помочь избежать вылета. Если юниоры «Челси» сегодня не сумеют обыграть «Тоттенхэм», то «синие» вылетят в низший дивизион.

Напомним, что Маланг Сарр вчера появился на замену в матче чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». Появившись на поле вместо капитана Сесара Аспиликуэты, француз не смог помочь своей команде удержать победный счёт 2:1, ведь капитан «волков» Конор Коуди восстановил паритет на последних секундах игры.

Сегодня также состоится важный матч у женской команды «Челси». Победа над «Манчестер Юнайтед» оформит «синим» досрочное чемпионство.