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Тухель настаивает на трансфере Гвардиола в «Челси»

10 Мая 2022 • 15:43 Комментировать
Лидс
...
Челси
11.05 21:30

Главный тренер «Челси» Томас Тухель определился с главным кандидатом на усиление центра обороны клуба. По информации журналиста Андреаса Корссунда, немецкий специалист настаивает на приобретении центрального защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола.

«Челси» уже обратился к «РБ Лейпцигу» для того, чтобы обсудить с немецким клубом потенциальный трансфер хорвата. Защитник проводит впечатляющий дебютный сезон в Бундеслиге, чем привлёк на себя внимание ведущих клубов Европы.

«Челси» также собирается возобновить работу по трансферу защитника «Севильи» Жюля Кунде, переезд которого на «Стэмфорд Бридж» не состоялся прошлым летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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