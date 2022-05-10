Тухель настаивает на трансфере Гвардиола в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель определился с главным кандидатом на усиление центра обороны клуба. По информации журналиста Андреаса Корссунда, немецкий специалист настаивает на приобретении центрального защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола.

«Челси» уже обратился к «РБ Лейпцигу» для того, чтобы обсудить с немецким клубом потенциальный трансфер хорвата. Защитник проводит впечатляющий дебютный сезон в Бундеслиге, чем привлёк на себя внимание ведущих клубов Европы.

«Челси» также собирается возобновить работу по трансферу защитника «Севильи» Жюля Кунде, переезд которого на «Стэмфорд Бридж» не состоялся прошлым летом.