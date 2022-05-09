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Грановская останется в «Челси»

09 Мая 2022 • 19:59 Комментировать
Лидс
...
Челси
11.05 21:30

Спортивный директор лондонского «Челси» Марина Грановская останется в клубе на следующий сезон. Новые владельцы команда во главе с Тоддом Бёли смогли убедить россиянку остаться на «Стэмфорд Бридж» вопреки разрыву связей с Романом Абрамовичем, с которым Грановская работала большую часть своей карьеры.

Отмечается, что также в «Челси» останется действующий президент клуба Брюс Бак, которого ранее тоже связывали с уходом.

На данный момент консорциум Тодда Бёли ждёт одобрения сделки по приобретению клуба от правительства Великобритании и руководства чемпионата Англии. Ранее стало известно, что новые владельцы будут готовы поддержать главного тренера «Челси» Томаса Тухеля на трансферном рынке.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Марина Грановская
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ЛИДС ЧЕЛСИ
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