Грановская останется в «Челси»

Спортивный директор лондонского «Челси» Марина Грановская останется в клубе на следующий сезон. Новые владельцы команда во главе с Тоддом Бёли смогли убедить россиянку остаться на «Стэмфорд Бридж» вопреки разрыву связей с Романом Абрамовичем, с которым Грановская работала большую часть своей карьеры.

Отмечается, что также в «Челси» останется действующий президент клуба Брюс Бак, которого ранее тоже связывали с уходом.

На данный момент консорциум Тодда Бёли ждёт одобрения сделки по приобретению клуба от правительства Великобритании и руководства чемпионата Англии. Ранее стало известно, что новые владельцы будут готовы поддержать главного тренера «Челси» Томаса Тухеля на трансферном рынке.