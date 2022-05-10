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«Реал» объявил о переходе Рюдигера после финала Лиги чемпионов

10 Мая 2022 • 19:09 Комментировать
Лидс
...
Челси
11.05 21:30

Стало известно, что защитник Антонио Рюдигер будет объявлен игроком «Реала» после финала Лиги чемпионов, сообщил The Athletic.

Источник также добавил, что контракт между сторонами будет подписан на четыре года. Напомним, действующий контракт немецкого защитника с «Челси» истекает летом 2022 года. Он ранее заявил, что не будет продлевать контракт с лондонским клубом и покинет команду свободным агентом.

В нынешнем сезоне Рюдигер сыграл за «Челси» в 50 матчах во всех турнирах, он забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» сыграет с «Ливерпулем», состоится 28 мая в Париже.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Ливерпуль Антонио Рюдигер
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