Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель убеждён, что Лукаку может заиграть в следующем сезоне

09 Мая 2022 • 13:29 Комментировать
Лидс
...
Челси
11.05 21:30

Главный тренер «Челси» Томас Тухель всё ещё рассчитывает на нападающего Ромелу Лукаку в следующем сезоне. В нынешней кампании бельгиец не оправдывает возложенные на него ожидания после трансфера из миланского «Интера» за 110 миллионов евро. Однако по информации журналиста Джеймса Робсона, Тухель не теряет надежды, что Лукаку всё же сможет заиграть на «Стэмфорд Бридж».

В субботу Лукаку оформил дубль в домашнем матче против «Вулверхэмптона». Эти голы стали для бельгийца первыми в чемпионате Англии с декабря прошлого года.

Напомним, что ранее Лукаку изъявил желание вернуться в миланский «Интер». Согласно заявлениям из итальянской прессы, нападающий не может адаптироваться к системе «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИДС ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
14:23 · Англия. Премьер-лига
Крауч: «Юнайтед» занимает своё место, тут нечему удивляться»
14:13 · Англия. Премьер-лига
Дайер: «Уверен, что в матче с «Арсеналом» атмосфера будет фантастической»
14:07 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Жажду играть в Лиге чемпионов»
13:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» объявит о трансфере Холанна на этой неделе
13:55 · Англия. Премьер-лига
Мёленстен: «У «Юнайтед» нет ни сплоченности, ни организации, ни структуры»
13:53 · Англия. Премьер-лига
Пау Торрес – один из четырёх вариантов для «МЮ» на позицию центрального защитника
13:46 · Англия. Премьер-лига
Конте высказался о шансах «Тоттенхэма» на победу в АПЛ в следующем сезоне
13:45 · Англия. Премьер-лига
На Погба претендуют только «Ювентус» и «ПСЖ»
13:39 · Англия. Премьер-лига
Невилл уверен в победе «Тоттенхэма» над «Арсеналом» 1
13:31 · Англия. Премьер-лига
Ширер об игре «Эвертона»: «Играли грубо и агрессивно, но порой так и надо»
13:29 · Англия. Премьер-лига
Тухель убеждён, что Лукаку может заиграть в следующем сезоне
13:23 · Англия. Премьер-лига
У Алонсо случился конфликт с Тухелем
13:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделает ещё одну попытку по подписанию Кунде
13:05 · Англия. Премьер-лига
Невилл против победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов 4
12:56 · Англия. Премьер-лига
Артета не понял решения Пепе в матче с «Лидсом»
Все новости
Рекомендуем