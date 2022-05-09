Тухель убеждён, что Лукаку может заиграть в следующем сезоне

Главный тренер «Челси» Томас Тухель всё ещё рассчитывает на нападающего Ромелу Лукаку в следующем сезоне. В нынешней кампании бельгиец не оправдывает возложенные на него ожидания после трансфера из миланского «Интера» за 110 миллионов евро. Однако по информации журналиста Джеймса Робсона, Тухель не теряет надежды, что Лукаку всё же сможет заиграть на «Стэмфорд Бридж».

В субботу Лукаку оформил дубль в домашнем матче против «Вулверхэмптона». Эти голы стали для бельгийца первыми в чемпионате Англии с декабря прошлого года.

Напомним, что ранее Лукаку изъявил желание вернуться в миланский «Интер». Согласно заявлениям из итальянской прессы, нападающий не может адаптироваться к системе «Челси».