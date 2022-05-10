Марш: «Надеемся добыть результат в матче с «Челси»

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш рассказал о своих ожиданиях на предстоящий домашний матч чемпионата Англии с лондонским «Челси». Наставник заявил, что несмотря на имя соперника, его команда надеется добыть результат.

«Даже с такой командой как «Челси» мы надеемся добыть результат. Завтра нам не поможет Патрик Бэмфорд. Он тренируется индивидуально и должен вернуться в общую группу до конца недели. Лиам Купер должен быть готов к завтрашней игре», – сказал Марш на пресс-конференции.

Напомним, что сейчас «Лидс» находится в зоне вылета. По разнице забитых и пропущенных подопечные Марша проигрывают «Бёрнли», который находится на спасительном 17 месте.