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«Боруссия» Дортмунд интересуется Вернером

10 Мая 2022 • 17:57 Комментировать
Лидс
...
Челси
11.05 21:30

«Боруссия» Дортмунд рассматривает вариант с приобретением нападающего лондонского «Челси» Тимо Вернера. Согласно Низару Кинселле, в стане «шмелей» немец может стать заменой ушедшему в «Манчестер Сити» Эрлинг Холанну.

На данный момент дортмундская «Боруссия» близка к приобретению нападающего «РБ Зальцбурга» Карима Адейеми, но руководство клуба может перестраховаться и купить ещё одного форварда в лице Тимо Вернера, чтобы сделать уход Холанна максимально безболезненным.

В этом сезоне Вернер забил 4 гола в чемпионате Англии. В начале весны ходили слухи, что футболист не против вернуться в Бундеслигу, где в своём последнем сезоне за «РБ Лейпциг» забил 28 голов в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Тимо Вернер
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