Это’о — о Жоржиньо: «Нужен ли он сборной Италии?»

Бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и махачкалинского «Анжи» Самуэль Это’о поделился мнением о полузащитнике «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.

Камерунец усомнился в целесообразности пребывания футболиста в составе «скуадры адзурры» из-за наличия бразильских корней.

«Нужен ли он сборной Италии? Важен ли он? У Жоржиньо бразильские крони, верно? Так почему же существуют различия, когда дело доходит до вызова молодых чернокожих игроков?», — цитирует Это’о La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне 30-летний Жоржиньо провёл за лондонцев 44 матча, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.