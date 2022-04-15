Тен Хаг: «Я служу «Аяксу». Нам нужно выиграть два важных трофея»

Наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи относительно своего возможного назначения в «Манчестер Юнайтед». Нидерландец объяснил, почему держит в секрете свои контакты с руководством «красных дьяволов».

«Я держу всё в секрете потому что служу «Аяксу». В оставшейся части сезона нам нужно выиграть два очень важных трофея», – сказал тен Хаг на своей пресс-конференции.

На данный момент «Аякс» ведёт борьбу за победу в чемпионате и Кубке Нидерландов. Сам тен Хаг, по сообщениям множества авторитетных СМИ, уже согласовал предварительный контракт с «Манчестер Юнайтед».