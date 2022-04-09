«МЮ» проиграл четвёртый матч при Рангнике

«Манчестер Юнайтед» в рамках 30-го тура чемпионата Англии минимально уступил на выезде «Эвертону». Единственный гол в матче в первом тайме забил нападающий «ирисок» Энтони Гордон.

Это поражение стало уже четвёртым для манкунианцев при временном главном тренере Ральфе Рангнике, который зимой пришёл на замену Оле Гуннару Сульшеру. Ранее «Манчестер Юнайтед» также уступил в Лиге чемпионов мадридскому «Атлетико», в АПЛ «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптону», а также в Кубке Англии «Мидлсбро».

Сейчас «Манчестер Юнайтед» идёт на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 51 очком в активе.