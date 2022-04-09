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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» проиграл четвёртый матч при Рангнике

09 Апреля 2022 • 16:47 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Норвич
16.04 17:00
«Манчестер Юнайтед» в рамках 30-го тура чемпионата Англии минимально уступил на выезде «Эвертону». Единственный гол в матче в первом тайме забил нападающий «ирисок» Энтони Гордон.
 
Это поражение стало уже четвёртым для манкунианцев при временном главном тренере Ральфе Рангнике, который зимой пришёл на замену Оле Гуннару Сульшеру. Ранее «Манчестер Юнайтед» также уступил в Лиге чемпионов мадридскому «Атлетико», в АПЛ «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптону», а также в Кубке Англии «Мидлсбро».
 
Сейчас «Манчестер Юнайтед» идёт на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 51 очком в активе.
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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Идет 45 минута Саутгемптон 0:4 Челси 3.85 3.60 1.95
09.04  19:30 Астон Вилла ... Тоттенхэм 2.80 3.50 2.50
10.04  16:00 Норвич ... Бёрнли 2.75 3.30 2.70
10.04  16:00 Лестер ... Кристал Пэлас 2.22 3.45 3.35
10.04  16:00 Брентфорд ... Вест Хэм 3.30 3.45 2.22
10.04  18:30 Манчестер Сити ... Ливерпуль 2.02 3.80 3.55
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