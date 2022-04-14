«ПСЖ» по прежнему заинтересован в Рэшфорде

Французский «ПСЖ» не растерял интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду. Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс в социальных сетях, парижане готовы летом обратиться к «красным дьяволам», чтобы попытаться убедить их отпустить игрока по сниженной цене.

Контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» истекает по окончанию сезона 2022/23. Сам англичанин неоднократно отклонял предложения клуба о продлении сотрудничества. В окружении футболиста бытует мнение, что он хочет покинуть команду и отправиться за новым вызовом.

Напомним, что Маркус Рэшфорд дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в 2016-м году и с тех пор является стабильным игроком основы.