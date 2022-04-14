Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» по прежнему заинтересован в Рэшфорде

14 Апреля 2022 • 16:01 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Норвич
1.23 6.20 14.00
16.04 17:00
Французский «ПСЖ» не растерял интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду. Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс в социальных сетях, парижане готовы летом обратиться к «красным дьяволам», чтобы попытаться убедить их отпустить игрока по сниженной цене.
 
Контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» истекает по окончанию сезона 2022/23. Сам англичанин неоднократно отклонял предложения клуба о продлении сотрудничества. В окружении футболиста бытует мнение, что он хочет покинуть команду и отправиться за новым вызовом.
 
Напомним, что Маркус Рэшфорд дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в 2016-м году и с тех пор является стабильным игроком основы.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Маркус Рэшфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОРВИЧ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Апреля
16:01 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» по прежнему заинтересован в Рэшфорде
15:51 · Англия. Кубок Англии
Родри: «Люди постоянно ожидают от «Манчестер Сити» красивой игры, но это не всегда так работает»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Райт-Филиппс назвал Савича «обиженным неудачником»
15:41 · Англия. Премьер-лига
Иан Райт предсказал победу «Вест Хэма»
15:37 · Англия. Премьер-лига
Азар отказался от перехода в «Арсенал» 1
15:32 · Англия. Премьер-лига
СМИ: Кейн откажет «Манчестер Юнайтед» из-за тен Хага
15:14 · Англия. Премьер-лига
Мерсон считает правильным ходом, что «Арсенал» отпустил Обамеянга
14:58 · Англия. Премьер-лига
Гарри Реднапп: «Тоттенхэм» выглядет сильнее в борьбе за топ-4»
14:46 · Англия. Премьер-лига
Лансини оштрафовали за езду без прав
14:40 · Англия. Премьер-лига
Рауля Хименеса связывают с переходом в «Баварию»
14:38 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль подтвердил, что вряд ли останется в «Севилье»
14:30 · Англия. Премьер-лига
Шоу может пропустить оставшуюся часть сезона
14:26 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» проявляет интерес к Гвардиолу
14:03 · Англия. Премьер-лига
Назначение тен Хага не повлияет на решение Кавани уйти из «Манчестер Юнайтед»
13:56 · Англия. Кубок Англии
Кунде, Райс и Чуамени остаются на радаре у «Челси»
Все новости
Рекомендуем