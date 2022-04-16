Роналду забивает 20 и более голов за клуб уже в шестнадцатом сезоне кряду

В матче тридцать третьего тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» оставил не у дел «Норвич», победив со счетом 3:2, а все три мяча манкунианцев забил не кто иной, как португальский нападающий Криштиану Роналду. Таким образом, он довел счет своих голов в текущем сезоне до двадцати одного (речь идет лишь о голах за клуб).

И это уже шестнадцатый сезон кряду, в котором португальский суперфорвард забивает по двадцать и более голов за сезон на клубном уровне. Даже случавшиеся в его карьере травмы не мешали Роналду выполнять этот норматив.