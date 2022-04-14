Матич покинет «Манчестер Юнайтед» летом

Согласно сведениям источника, полузащитник Неманья Матич в ближайшие месяцы уйдёт из «Манчестер Юнайтед».

Действующее соглашение 33-летнего серба с «красными дьяволами» рассчитано до 2023 года, однако в клубе не планируют дожидаться окончания срока договора. Как информирует журналист Джонатан Шрагер, Матич будет одним из тех, кого выставят на трансфер после прихода на должность тренера Эрика тен Хага, планирующего значительно обновить состав.

В нынешнем сезоне опорный хавбек провёл за «Юнайтед» 26 игр во всех турнирах, отметившись 2 голевыми передачами. Всего на счету Матича чуть менее 200 поединков в составе коллектива из «Манчестера».