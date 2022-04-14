Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Матич покинет «Манчестер Юнайтед» летом

14 Апреля 2022 • 23:50 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Норвич
1.23 6.10 12.50
16.04 17:00

Согласно сведениям источника, полузащитник Неманья Матич в ближайшие месяцы уйдёт из «Манчестер Юнайтед».

Действующее соглашение 33-летнего серба с «красными дьяволами» рассчитано до 2023 года, однако в клубе не планируют дожидаться окончания срока договора. Как информирует журналист Джонатан Шрагер, Матич будет одним из тех, кого выставят на трансфер после прихода на должность тренера Эрика тен Хага, планирующего значительно обновить состав.

В нынешнем сезоне опорный хавбек провёл за «Юнайтед» 26 игр во всех турнирах, отметившись 2 голевыми передачами. Всего на счету Матича чуть менее 200 поединков в составе коллектива из «Манчестера».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Неманья Матич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОРВИЧ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Апреля
00:49 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг позовёт Бергвейна в «Манчестер Юнайтед»
14 Апреля
23:50 · Англия. Премьер-лига
Матич покинет «Манчестер Юнайтед» летом
23:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов удовлетворить финансовые запросы Салаха
23:36 · Англия. Премьер-лига
Бывший капитан «Челси» может стать владельцем клуба
23:10 · Англия. Премьер-лига
Лукаку рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру
23:05 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» предложит контракт Эриксену выгоднее, чем «Брентфорд»
22:10 · Англия. Премьер-лига
Конте оценил шансы «Тоттенхэма» занять в первой четверке в АПЛ
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» обсуждает будущее со Шмейхелем
21:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривал восьмерых кандидатов на пост тренера, прежде чем выбрать тен Хага
20:48 · Англия. Премьер-лига
Скауты «МЮ» посетили «Энфилд», чтобы оценить игру Нуньеса против «Ливерпуля»
20:32 · Англия. Премьер-лига
Джеррард считает Месси лучим футболистом всех времен 3
20:23 · Англия. Премьер-лига
В «Тоттенхэме» считают, что Джонстон выберет их, а не «Манчестер Юнайтед»
19:58 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» – один из претендентов на Лукаку
19:58 · Англия. Кубок Англии
Уокер и де Брёйне могут пропустить полуфинал Кубка Англии с «Ливерпулем»
19:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может перехватить Адейеми у «Боруссии» Дортмунд
Все новости
Рекомендуем