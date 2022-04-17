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Райт: «Если бы в «Манчестер Юнайтед» не было Роналду, то они и близко не занимали бы нынешнее место в таблице»

17 Апреля 2022 • 15:16 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:2
Норвич
окончен

Бывший нападающий сборной Англии Иан Райт поделился эмоциями от игры нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Если бы в «Манчестер Юнайтед» не было Роналду, то они и близко не занимали бы нынешнее место в таблице. Ему за это и платят», — приводит слова Райта Daily Mail.

Напомним, что 16 апреля манчестерский гранд встречался с «Норвичем» (3:2). Хэт-трик Роналду помог «красным дьяволам» завоевать три очка.

Всего в текущем сезоне 37-летний португалец провёл за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал три голевые передачи.

После 32 матчей в активе у «Юнайтед» 54 очка, что позволяет им занимать пятую строчку АПЛ. До идущего на четвёртом месте «Тоттенхэма» три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Норвич Манчестер Юнайтед Йан Райт
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