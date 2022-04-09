Рангник: «Разговоры о новом тренере не должны быть оправданием»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник после поражения своей команды на выезде от «Эвертона» рассказал о том, как на «красных дьяволов» влияют разговоры о новом наставнике.

«Я не думаю, что разговоры с менеджерами должны быть для кого-то оправданием. Мы «Манчестер Юнайтед», мы не должны отвлекаться на это. Новый тренер будет назначен. Но когда бы это не произошло, сейчас, через 10 или 14 дней, это не должно влиять на игру», – сказал Рангник на пресс-конференции.

Напомним, фаворитом на назначение на должность главного тренера«Манчестер Юнайтед» считается нидерландец Эрик тен Хаг.