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Рангник: «Разговоры о новом тренере не должны быть оправданием»

09 Апреля 2022 • 17:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Норвич
16.04 17:00
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник после поражения своей команды на выезде от «Эвертона» рассказал о том, как на «красных дьяволов» влияют разговоры о новом наставнике.
 
«Я не думаю, что разговоры с менеджерами должны быть для кого-то оправданием. Мы «Манчестер Юнайтед», мы не должны отвлекаться на это. Новый тренер будет назначен. Но когда бы это не произошло, сейчас, через 10 или 14 дней, это не должно влиять на игру», – сказал Рангник на пресс-конференции.
 
Напомним, фаворитом на назначение на должность главного тренера«Манчестер Юнайтед» считается нидерландец Эрик тен Хаг.
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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10.04  16:00 Норвич ... Бёрнли 2.75 3.30 2.70
10.04  16:00 Лестер ... Кристал Пэлас 2.22 3.45 3.35
10.04  16:00 Брентфорд ... Вест Хэм 3.30 3.45 2.22
10.04  18:30 Манчестер Сити ... Ливерпуль 2.02 3.80 3.55
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