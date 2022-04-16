Рангник вновь высказался о будущем Роналду

Временный наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник в очередной раз ответил на вопрос о будущем в клубе Криштиану Роналду.

«Решение по Роналду зависит не от меня, его контракт рассчитан ещё на один год. Решение по этому вопросу будет принято новым главным тренером в сотрудничестве с советом директоров», – цитирует Рангника журналист Фабрицио Романо.

37-летний Криштиану Роналду сегодня оформил хет-трик в матче с «Норвичем» (3:2). На счету португальца 21 гол в 35 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Новым главным тренером «Манчестер Юнайтед», скорее всего, станет Эрик тен Хаг.