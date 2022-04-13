Ван дер Варт: «тен Хаг не станет терпеть игроков «МЮ», не готовых с ним сотрудничать»

Известный в прошлом нидерландский футболист Рафаэль ван дер Варт поделился мыслями о перспективах Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

О назначении нынешнего наставника «Аякса» в английский клуб может быть объявлено в ближайшее время.

«У них отличный состав, но они очень плохо играют. Это не всегда вина тренера. Теперь у них будет наставник с очень чёткими требованиями, – сказал ван дер Варт в интервью Ziggo Sport. – Возможно, тен Хаг – не самое громкое имя в Англии, но он способен очень чётко излагать свой план. Если вы не готовы с ним сотрудничать, то, скорее всего, отправитесь на выход».