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Ван дер Варт: «тен Хаг не станет терпеть игроков «МЮ», не готовых с ним сотрудничать»

13 Апреля 2022 • 22:44 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Норвич
1.22 6.20 14.00
16.04 17:00

Известный в прошлом нидерландский футболист Рафаэль ван дер Варт поделился мыслями о перспективах Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

О назначении нынешнего наставника «Аякса» в английский клуб может быть объявлено в ближайшее время.

«У них отличный состав, но они очень плохо играют. Это не всегда вина тренера. Теперь у них будет наставник с очень чёткими требованиями, – сказал ван дер Варт в интервью Ziggo Sport. – Возможно, тен Хаг – не самое громкое имя в Англии, но он способен очень чётко излагать свой план. Если вы не готовы с ним сотрудничать, то, скорее всего, отправитесь на выход».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Рафаэль Ван Дер Варт Эрик тен Хаг
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