Видич предложил свой вариант решения проблем Магуйра в «Манчестер Юнайтед»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич рассказал, каким образом можно было бы помочь Гарри Магуайру выйти из кризиса.

«У каждого игрока возникают проблемы с формой на определённых этапах карьеры, – рассказывает бывший центральный защитник в интервью The Athletic. – Очевидно, что Магуайр находится не в лучшей форме в этом сезоне. Думаю, можно сделать несколько вещей для решения этой проблемы, и один из вариантов – не выпускать его в каждом матче, чтобы помочь вновь обрести уверенность и набрать форму.

Тренер мог бы выпускать его в более простых матчах, которых в АПЛ не так много, и оставлять в запасе на сложные встречи. Трудно играть хорошо, когда на тебя оказывается такое давление – люди постоянно ждут, что ты совершишь ошибку», – считает серб.