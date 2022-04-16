Роналду освистали перед матчем с «Норвичем»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был освистан болельщиками «красных дьяволов» по прибытию на «Олд Траффорд» для игры в очередном туре чемпионата Англии против «Норвича».

Когда Роналду вышел из автобуса, его освистали болельщики, которые находились рядом. Сам португалец проигнорировал критику и пошёл давать автограф юному фанату, который приподнёс футболисту свою майку.

После первого тайма «Манчестер Юнайтед» лидирует в матче с «Норвичем» со счётом 2:1. Оба гола в матче на свой счёт записал Криштиану Роналду. Таким образом, португалец в этом сезоне АПЛ забил уже 14 голов и отдал 3 ассиста.