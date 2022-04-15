Тен Хаг позовёт Бергвейна в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» уже занимается планированием состава, которым в следующем сезоне будет руководить новый главный тренер Эрик тен Хаг.

Вингер «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн мог оказаться в команде тен Хага ещё в январе, однако амстердамскому «Аяксу» так и не удалось довести сделку до успешного итога.

Спустя полгода 24-летний голландец всё же может сыграть под руководством соотечественника – но уже в другом клубе. По данным Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение Бергвейна в летнее трансферное окно, поскольку тен Хаг высоко оценивает таланты игрока.

В нынешнем сезоне Стивен Бергвейн принял участие в 27 встречах «Тоттенхэма», забив 4 гола. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро.