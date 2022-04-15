Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг позовёт Бергвейна в «Манчестер Юнайтед»

15 Апреля 2022 • 00:49 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Норвич
1.23 6.10 12.50
16.04 17:00

«Манчестер Юнайтед» уже занимается планированием состава, которым в следующем сезоне будет руководить новый главный тренер Эрик тен Хаг.

Вингер «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн мог оказаться в команде тен Хага ещё в январе, однако амстердамскому «Аяксу» так и не удалось довести сделку до успешного итога.

Спустя полгода 24-летний голландец всё же может сыграть под руководством соотечественника – но уже в другом клубе. По данным Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение Бергвейна в летнее трансферное окно, поскольку тен Хаг высоко оценивает таланты игрока.

В нынешнем сезоне Стивен Бергвейн принял участие в 27 встречах «Тоттенхэма», забив 4 гола. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Аякс Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Стевен Бергвейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОРВИЧ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Апреля
00:49 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг позовёт Бергвейна в «Манчестер Юнайтед»
14 Апреля
23:50 · Англия. Премьер-лига
Матич покинет «Манчестер Юнайтед» летом
23:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов удовлетворить финансовые запросы Салаха
23:36 · Англия. Премьер-лига
Бывший капитан «Челси» может стать владельцем клуба
23:10 · Англия. Премьер-лига
Лукаку рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру
23:05 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» предложит контракт Эриксену выгоднее, чем «Брентфорд»
22:10 · Англия. Премьер-лига
Конте оценил шансы «Тоттенхэма» занять в первой четверке в АПЛ
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» обсуждает будущее со Шмейхелем
21:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривал восьмерых кандидатов на пост тренера, прежде чем выбрать тен Хага
20:48 · Англия. Премьер-лига
Скауты «МЮ» посетили «Энфилд», чтобы оценить игру Нуньеса против «Ливерпуля»
20:32 · Англия. Премьер-лига
Джеррард считает Месси лучим футболистом всех времен 3
20:23 · Англия. Премьер-лига
В «Тоттенхэме» считают, что Джонстон выберет их, а не «Манчестер Юнайтед»
19:58 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» – один из претендентов на Лукаку
19:58 · Англия. Кубок Англии
Уокер и де Брёйне могут пропустить полуфинал Кубка Англии с «Ливерпулем»
19:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может перехватить Адейеми у «Боруссии» Дортмунд
Все новости
Рекомендуем