«Манчестер Юнайтед» в 2017-м мог подписать ван Дейка, но в итоге выбрал Линделофа

Бывший нападающий «Саутгемптона» Чарли Остин поделился воспоминаниями относительно трансферной саги своего экс-одноклубника Вирджила ван Дейка, с которым англичанин выступал в стане «святых» с 2016 по 2018 год.

«Когда мы сидели на скамейке запасных в выездной игре против «Челси», я спросил ван Дейка о его будущем. Он ответил мне: «Знаешь, летом меня хотел «Манчестер Юнайтед», но в итоге они выбрали Линделофа», – вспоминал Остин в интервью Talksport.

Напомним, ван Дейк покинул «Саутгемптон» и перебрался в «Ливерпуль» зимой 2018 года. На тот момент нидерландец стал самым дорогим защитником в истории футбола.