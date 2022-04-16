Рангник считает, что Гарначо в будущем может стать важным игроком для «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился ожиданиями насчёт будущего левого вингера команда Алехандро Гарначо. Немец считает, что аргентинец в будущем может стать очень важным игроком для «красных дьяволов».

«Если он будет пытаться становиться лучше каждый день, то в будущем он будет не только сидеть на скамейке запасных, но в какой-то момент также будет играть за «Манчестер Юнайтед», – заявил Рангник на пресс-конференции.

Напомним, Алехандро Гарначо попал на скамейку запасных «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче против «Норвича». На данный момент «красные дьяволы» лидируют благодаря дублю Криштиану Роналду.