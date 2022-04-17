Агуэро снова подчеркнул, что считает Месси лучшим футболистом в мире

Вчера нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче с «Норвичем», а после игры мяч, который трижды побывал в воротах после ударов Роналду, был подарен юному поклоннику «Манчестер Юнайтед». Алехандро Гарначо, получивший заветный мяч, после этого написал в социальных сетях, что получил подарок от «лучшего за всю историю».

На это сообщение отреагировал Серхио Агуэро, бывший футболист «Манчестер Сити». Он написал под постом мальчика следующие слова «Ты еще не успел поиграть против лучшего, против Месси».