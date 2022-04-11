«МЮ», «Челси» и «ПСЖ» – главные претенденты на Нуньеса

Определились главные фавориты на летний трансфер нападающего лиссабонской «Бенфики» Дарвина Нуньеса. По сообщениям журналиста BBC Дэвида Орнштейна, больше всего шансов подписать уругвайца есть у трёх клубов – «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ».

По сведениям источника, лиссабонская «Бенфика» оценивает своего футболиста суммой в 70 миллионов евро. Такую цену готовы заплатить только «Манчестер Юнайтед», ««ПСЖ» и «Челси».

В этом сезоне Дарвин Нуньес во всех турнирах забил за лиссабонскую «Бенфику» 29 голов и сделал 3 голевые передачи. В июне уругвайскому нападающему исполнится 23 года.