«Манчестер Юнайтед» рассматривал восьмерых кандидатов на пост тренера, прежде чем выбрать тен Хага

Руководство «Манчестер Юнайтед» выбирало из множества вариантов, но в конечном итоге остановило выбор на голландце из «Аякса».

В финальном списке из четырёх кандидатов, помимо самого Эрика тен Хага, фигурировали Маурисио Почеттино из «ПСЖ», Луис Энрике из сборной Испании и Хулен Лопетеги из «Севильи».

Ранее серьёзный интерес для боссов «красных дьяволов» представляли такие специалисты, как ныне тренирующий «Баварию» Юлиан Нагельсманн, Томас Тухель из «Челси», наставник «Лестера» Брендан Роджерс и экс-рулевой мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Об этом сообщает ESPN. Впрочем, кандидатуры Нагельсманна и Тухеля были быстро отсечены ввиду нереалистичности данных сделок.