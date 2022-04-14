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«Манчестер Юнайтед» рассматривал восьмерых кандидатов на пост тренера, прежде чем выбрать тен Хага

14 Апреля 2022 • 21:13 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Норвич
1.23 6.20 14.00
16.04 17:00

Руководство «Манчестер Юнайтед» выбирало из множества вариантов, но в конечном итоге остановило выбор на голландце из «Аякса».

В финальном списке из четырёх кандидатов, помимо самого Эрика тен Хага, фигурировали Маурисио Почеттино из «ПСЖ», Луис Энрике из сборной Испании и Хулен Лопетеги из «Севильи».

Ранее серьёзный интерес для боссов «красных дьяволов» представляли такие специалисты, как ныне тренирующий «Баварию» Юлиан Нагельсманн, Томас Тухель из «Челси», наставник «Лестера» Брендан Роджерс и экс-рулевой мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Об этом сообщает ESPN. Впрочем, кандидатуры Нагельсманна и Тухеля были быстро отсечены ввиду нереалистичности данных сделок.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОРВИЧ
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