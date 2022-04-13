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«Реал» и «МЮ» претендуют на аргентинского полузащитника

13 Апреля 2022 • 21:36 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Норвич
1.22 6.20 14.00
16.04 17:00

Центральный полузащитник аргентинского «Ривер Плейта» Энцо Фернандес заинтересовал два европейских топ-клуба.

Мадридский «Реал» и английский «Манчестер Юнайтед» внимательно следят за успехами 21-летнего игрока. Оба клуба уже контактировали с представителями молодого аргентинца, но официального предложения пока не делали, докладывает журналист Сесар Луис Мерло.

В контракте Фернандеса с «Ривер Плейтом» прописаны отступные в размере 20 млн евро, однако эта сумма вырастет до 25 млн за 10 дней до закрытия трансферного окна в Аргентине.

Энцо Фернандес провёл за «Ривер Плейт» 35 матчей, в которых забил 5 мячей и 6 раз ассистировал.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Ривер Плейт Энцо Фернандес
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