«Реал» и «МЮ» претендуют на аргентинского полузащитника

Центральный полузащитник аргентинского «Ривер Плейта» Энцо Фернандес заинтересовал два европейских топ-клуба.

Мадридский «Реал» и английский «Манчестер Юнайтед» внимательно следят за успехами 21-летнего игрока. Оба клуба уже контактировали с представителями молодого аргентинца, но официального предложения пока не делали, докладывает журналист Сесар Луис Мерло.

В контракте Фернандеса с «Ривер Плейтом» прописаны отступные в размере 20 млн евро, однако эта сумма вырастет до 25 млн за 10 дней до закрытия трансферного окна в Аргентине.

Энцо Фернандес провёл за «Ривер Плейт» 35 матчей, в которых забил 5 мячей и 6 раз ассистировал.