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Немецкий журналист назвал «чушью» информацию об интересе «Лейпцига» к тен Хагу

11 Апреля 2022 • 22:51 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Норвич
1.23 6.10 13.00
16.04 17:00

В немецких СМИ вышло опровержение информации об интересе «РБ Лейпцига» к наставнику «Аякса» Эрику тен Хагу.

О возможном назначении тен Хага в «Лейпциг» сообщили нидерландские СМИ. Данные о «заманчивом предложении» от «Лейпцига были подтверждены английской прессой, однако в Германии считают, что эти сведения не имеют ничего общего с реальностью.

По словам главного репортера Sport1 Патрика Бергера, слухи о связи «Лейпцига» с тен Хагом – «абсолютная чушь». При этом журналист признал, что голландский тренер мог оказаться в «Лейпциге» в прошлом.

Напомним, что основным претендентом на рулевого «Аякса» считается «Манчестер Юнайтед», который в скором времени может объявить о назначении 52-летнего специалиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Эрик тен Хаг
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