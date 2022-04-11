Немецкий журналист назвал «чушью» информацию об интересе «Лейпцига» к тен Хагу

В немецких СМИ вышло опровержение информации об интересе «РБ Лейпцига» к наставнику «Аякса» Эрику тен Хагу.

О возможном назначении тен Хага в «Лейпциг» сообщили нидерландские СМИ. Данные о «заманчивом предложении» от «Лейпцига были подтверждены английской прессой, однако в Германии считают, что эти сведения не имеют ничего общего с реальностью.

По словам главного репортера Sport1 Патрика Бергера, слухи о связи «Лейпцига» с тен Хагом – «абсолютная чушь». При этом журналист признал, что голландский тренер мог оказаться в «Лейпциге» в прошлом.

Напомним, что основным претендентом на рулевого «Аякса» считается «Манчестер Юнайтед», который в скором времени может объявить о назначении 52-летнего специалиста.