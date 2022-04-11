«Манчестер Юнайтед» предложит около 70 млн евро за Милинковича-Савича

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич связан с переходом в английский «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» надеются укрепить среднюю линию перед началом нового сезона, а 27-летний серб видится им одним из наиболее подходящих кандидатов. По данным Sport Witness, летом «Юнайтед» предложит «Лацио» порядка 70 млн евро за трансфер Милинковича-Савича. В английском клубе считают, что этой суммы должно хватить для успешного исхода переговоров.

Манчестерцам предстоит побороться за востребованного центрального полузащитника с туринским «Ювентусом», представители которого уже обсуждали потенциальный переход с агентом игрока.