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Марсьяль подтвердил, что вряд ли останется в «Севилье»

14 Апреля 2022 • 14:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Норвич
1.23 6.20 14.00
16.04 17:00
Нападающий «Севильи» Антони Марсьяль, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», признался, что вряд ли останется в андалузском клубе по истечению срока арендного соглашения.
 
«Ситуация очень сложная. Будет не просто остаться в «Севилье». Когда я приходил сюда, я знал, что мне точно нужно будет вернуться в «Манчестер Юнайтед», – цитирует футболиста Фабрицио Романо.
 
Напомним, что Марсьяль присоединился к «Севильи» зимой этого года на правах полугодичной аренды из-за конфликта с временным тренером «Манчестер Юнайтед» Ральфом Рангником. Француз до сих пор так и не смог забить за испанский клуб свой дебютный мяч.
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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОРВИЧ
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