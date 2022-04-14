Марсьяль подтвердил, что вряд ли останется в «Севилье»

Нападающий «Севильи» Антони Марсьяль, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», признался, что вряд ли останется в андалузском клубе по истечению срока арендного соглашения.

«Ситуация очень сложная. Будет не просто остаться в «Севилье». Когда я приходил сюда, я знал, что мне точно нужно будет вернуться в «Манчестер Юнайтед», – цитирует футболиста Фабрицио Романо.

Напомним, что Марсьяль присоединился к «Севильи» зимой этого года на правах полугодичной аренды из-за конфликта с временным тренером «Манчестер Юнайтед» Ральфом Рангником. Француз до сих пор так и не смог забить за испанский клуб свой дебютный мяч.