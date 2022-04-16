Сегодняшний хет-трик стал юбилейным для Криштиану Роналду

Криштиану Роналду не только оформил победный хет-трик в ворота «Норвича», но и отметил сразу два юбилея.

Сегодняшний хет-трик стал для 37-летнего португальца 60-м в профессиональном карьере за клуб и за сборную, а также 50-м по счёту на клубном уровне, информирует Opta.

Отмечается также, что сегодняшний гол со штрафного стал для Роналду 58-м за всё время его выступлений.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» со счётом 3:2 в рамках английском Премьер-лиги. Роналду поразил ворота «канареек» на 7-й, 32-й и 76-й минутах.