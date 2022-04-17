Роналду получит 1 млн евро после хет-трика в матче с «Норвичем»

Звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после хет-трика в ворота «Норвича» получит один миллионов евро в качестве бонуса.

По информации The Sun, 37-летний португалец получит 900 тысяч евро в качестве бонуса за достижение отметки в 20 голов за сезон и ещё дополнительные 120 тысяч евро за хет-трик. Напомним, что благодаря трём голам Роналду «красные дьяволы» обыграли «Норвич» со счётом 3:2.

В этом сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате 26 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами и тремя ассистами.