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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Перси отказывается входить в тренерский штаб тен Хага в «МЮ»

09 Апреля 2022 • 19:26 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Норвич
16.04 17:00
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси отказывается приходить в команду в качестве помощника главного тренера. Ранее пресса связывала нидерландца с этой должностью в том случае, если «красных дьяволов» возглавит наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг.
 
Руководство «Манчестер Юнайтед» обеспокоено тем, что у тен Хага нет опыта работы в АПЛ, поэтому хочет окружить своего потенциального наставника опытным помощником. На эту должность также рассматривается бывший тренер «Мидлсбро» и сборной Англии Стив Макларен.
 
Напомним, что ван Перси выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2012 по 2015 год и выиграл с командой чемпионский титул АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Робин Ван Перси Эрик тен Хаг
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10.04  16:00 Лестер ... Кристал Пэлас 2.22 3.45 3.35
10.04  16:00 Брентфорд ... Вест Хэм 3.30 3.45 2.22
10.04  18:30 Манчестер Сити ... Ливерпуль 2.02 3.80 3.55
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