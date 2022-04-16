Де Хеа: «Мы будем бороться за попадание в топ-4 до последнего»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал победу над «Норвичем» (3:2) в матче 33-го тура РПЛ.

«У нас все еще есть шанс финишировать в топ-4, и мы должны бороться за это.

Мы будем бороться за топ-4 до последней секунды», – цитирует Де Хеа BBC.

В матче против «Норвича» хет-трик на свой счет записал форвард «МЮ» Криштиану Роналду. «Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ.

В следующем туре «красные дьяволы» в гостях сыграют против «Ливерпуля». Встреча пройдет на «Энфилде» 19 апреля.