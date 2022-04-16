Рэшфорд провёл свой 300-й матч за «МЮ» в 24 года – только двоим это удавалось в более молодом возрасте

Маркус Рэшфорд вышел на замену в сегодняшней встрече английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Норвичем» (3:2).

Эта игра стала для нападающего 300-й в составе «красных дьяволов» во всех турнирах. Данная отметка покорилась англичанину в возрасте 24 лет и 167 дней – за всю историю только Джордж Бест (23 года и 149 дней) и Райан Гиггз (24 года и 22 дня) сыграли 300-ю игру за «Юнайтед» в более раннем возрасте.

Маркус Рэшфорд дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в 2016 году в 18 лет. В 300 матчах он забил 93 гола и отметился более чем 50 результативными пасами.