«МЮ» присоединился к гонке за Джонстона

«Манчестер Юнайтед» присоединился к гонке за голкипера «Вест Бромвича» Сэма Джонстона, которого ранее сватали в лондонский «Тоттенхэм». По сообщениям The Sun, «красные дьяволы» будут готовы осуществить трансфер летом.

Отмечается, что Джонстон рассматривается «Манчестер Юнайтед» в качестве замены Дину Хендерсону на роль сменщика Давида де Хеа. Воспитанник клуба решил покинуть команду летом, и, скорее всего, отправится в клуб, который гарантирует ему место в основе.

Напомним, что Джонстон также является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Голкипер 10 раз уходил в аренду, но в итоге покинул клуб в 2018-м году и присоединился к «Вест Бромвичу».