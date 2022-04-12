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«МЮ» присоединился к гонке за Джонстона

12 Апреля 2022 • 18:57 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Норвич
1.22 6.30 14.00
16.04 17:00
«Манчестер Юнайтед» присоединился к гонке за голкипера «Вест Бромвича» Сэма Джонстона, которого ранее сватали в лондонский «Тоттенхэм». По сообщениям The Sun, «красные дьяволы» будут готовы осуществить трансфер летом.
 
Отмечается, что Джонстон рассматривается «Манчестер Юнайтед» в качестве замены Дину Хендерсону на роль сменщика Давида де Хеа. Воспитанник клуба решил покинуть команду летом, и, скорее всего, отправится в клуб, который гарантирует ему место в основе.
 
Напомним, что Джонстон также является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Голкипер 10 раз уходил в аренду, но в итоге покинул клуб в 2018-м году и присоединился к «Вест Бромвичу».
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сэм Джонстон
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОРВИЧ
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