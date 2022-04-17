Рангник — о матче с «Норвичем»: «Только «Манчестер Юнайтед» способен пропускать такие голы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подверг критике оборону манкунианцев в матче 33-го тура АПЛ против «Норвича» (3:2).

«Мы должны лучше бороться, когда возникает физический контакт. В моём понимании, голы которые мы пропустили, были очень лёгкими. Вероятно, мы единственная команда в лиге, которой забивают такие мячи», — приводит слова Рангника Sky Sports.

Специалист отметил, что помимо забитых мячей, «Норвич» имел несколько других неплохих возможностей отличиться. Поэтому немецкий наставник остался недоволен игрой своих подопечных без мяча.

После 32 матчей «Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лигочемпионской четвёрки на три очка.