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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Владельцы телефонов будут спать спокойно: хет-трик Роналду спас «МЮ» в матче с последней командой АПЛ

16 Апреля 2022 • 18:54 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
3:2
Норвич
окончен

«Манчестер Юнайтед» продолжает лихорадить. В матче 33-го тура Английской премьер-лиги «МЮ» едва не упустил победу на своём поле в матче против «Норвича» (3:2), который занимает 20-е место в турнирной таблице.

Хозяева поля вели в счёте после того, как Криштиану Роналду сделал дубль, но Киран Дауэлл и Теэму Пукки восстановили паритет на табло. Решающий мяч был забит на 76-й минуте Роналду, превратившим дубль в хет-трик.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» идёт на пятом месте, имея в активе 54 очка. У «Тоттенхэма», идущего четвёртым, 57 баллов.

«Норвич» занимает последнюю строчку с 22 очками.

Остаётся только порадоваться за владельцев телефонов, поскольку настроение Роналду будет явно в позитивной зоне, чего не скажешь про игру в прошлом туре, когда португалец выбил телефон у одного из фанатов.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 3:2Норвич
(1:0) Роналду Криштиану7'   
(2:0) Роналду Криштиану32'   
  45'Дауэлл Киран (2:1)
  52'Пукки Теэму (2:2)
(3:2) Роналду Криштиану76'   
Де Хеа ДавидДалот ДиогуЛинделоф ВикторМагуайр ГарриТеллес Алекс  74' (Мата Хуан (  74') Лингард Джесси  63' (Матич Неманья (  63') Погба Поль  74' (Рэшфорд Маркус (  74') Фернандеш БрунуЭланга ЭнтониРоналду КриштиануСанчо Джедон
Запасные: Байи ЭрикМежбри ХаннибалУан-Биссака АаронДжонс ФилХендерсон Дин
Крул ТимБайрам СэмХэнли ГрантГибсон БенЯннулис ДимитрисМаклин Кенни  73' (Гилмор Билли (  73') Норманн МатиасДауэлл Киран  74' (Плахета Пшемыслав (  74') Лис-Мелу Пьерр  82' (Роу Джонатан (  82') Рашица МилотПукки Теэму
Запасные: Ганн ЭнгусЦиммерман КристофЦолис ХристосСоренсен ЯкобРупп ЛукасАаронс Макс
16 апреля. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Норвич Манчестер Юнайтед
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окончен Тоттенхэм 0:1 Брайтон 1.50 4.40 6.40
окончен Уотфорд 1:2 Брентфорд 3.10 3.35 2.35
окончен Саутгемптон 1:0 Арсенал 3.90 3.70 1.92
окончен Манчестер Юнайтед 3:2 Норвич 1.28 5.90 10.00
17.04  16:15 Ньюкасл ... Лестер 2.41 3.40 3.00
17.04  16:15 Вест Хэм ... Бёрнли 1.59 4.20 5.80
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