Владельцы телефонов будут спать спокойно: хет-трик Роналду спас «МЮ» в матче с последней командой АПЛ

«Манчестер Юнайтед» продолжает лихорадить. В матче 33-го тура Английской премьер-лиги «МЮ» едва не упустил победу на своём поле в матче против «Норвича» (3:2), который занимает 20-е место в турнирной таблице.

Хозяева поля вели в счёте после того, как Криштиану Роналду сделал дубль, но Киран Дауэлл и Теэму Пукки восстановили паритет на табло. Решающий мяч был забит на 76-й минуте Роналду, превратившим дубль в хет-трик.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» идёт на пятом месте, имея в активе 54 очка. У «Тоттенхэма», идущего четвёртым, 57 баллов.

«Норвич» занимает последнюю строчку с 22 очками.

Остаётся только порадоваться за владельцев телефонов, поскольку настроение Роналду будет явно в позитивной зоне, чего не скажешь про игру в прошлом туре, когда португалец выбил телефон у одного из фанатов.