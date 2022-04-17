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Хет-трик в матче с «Норвичем» позволил Роналду заработать дополнительно почти миллион фунтов стерлингов

17 Апреля 2022 • 14:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:2
Норвич
окончен

Криштиану Роналду снова блеснул в матче против «Норвича», перевалив за планку в двадцать голов за сезон. Как сообщает The Sun, этот хет-трик автоматически принес Роналду еще почти миллион фунтов стерлингов.

Как мы уже уточняли ранее, контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» включает в себя очень много различных бонусов, связанных с количественными показателями игрока. Планка в 20 голов за сезон автоматически принесла ему еще 750 тысяч фунтов, а сам хет-трик оценивается в еще 100 тысяч фунтов - каждый хет-трик в составе «МЮ» приносит Роналду дополнительный бонус в такую сумму.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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