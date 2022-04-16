Роналду оформил хет-трик матче против «Норвича»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче чемпионата Англии против «Норвича», который проходит на «Олд Траффорд». В первом тайме португалец оформил дубль, но после этого «канарейки» сравняли счёт.

На 76-й минуте матча Роналду впервые за долгое время реализовал штрафной удар и вновь вывел свою команду вперёд. Эта победа может стать для «Манчестер Юнайтед» первой за последние 3 матча.

«Норвич» на данный момент идёт на последнем месте в чемпионате Англии и рискует вновь вылететь в Чемпионшип. В прошлом сезоне «канарейки» вернулись в элитный дивизион с первой попытки после вылета в 2020-м.