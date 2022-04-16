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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду оформил хет-трик матче против «Норвича»

16 Апреля 2022 • 18:51 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:2
Норвич
окончен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче чемпионата Англии против «Норвича», который проходит на «Олд Траффорд». В первом тайме португалец оформил дубль, но после этого «канарейки» сравняли счёт.

На 76-й минуте матча Роналду впервые за долгое время реализовал штрафной удар и вновь вывел свою команду вперёд. Эта победа может стать для «Манчестер Юнайтед» первой за последние 3 матча.

«Норвич» на данный момент идёт на последнем месте в чемпионате Англии и рискует вновь вылететь в Чемпионшип. В прошлом сезоне «канарейки» вернулись в элитный дивизион с первой попытки после вылета в 2020-м.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Норвич Манчестер Юнайтед
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окончен Уотфорд 1:2 Брентфорд 3.10 3.35 2.35
окончен Саутгемптон 1:0 Арсенал 3.90 3.70 1.92
окончен Манчестер Юнайтед 3:2 Норвич 1.28 5.90 10.00
17.04  16:15 Ньюкасл ... Лестер 2.41 3.40 3.00
17.04  16:15 Вест Хэм ... Бёрнли 1.59 4.20 5.80
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